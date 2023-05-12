❗️Для вычета по НДС необходим кассовый чек и одно судебное решение

Платите НДС, а чтобы сэкономить каждую копейку, требуете со всех поставщиков счет-фактуры? Тогда эта новость для вас.

Суды трёх инстанций сочли право на вычеты подтверждёнными (дело А12-1198/2022, кассация Ф06-1213/2023), если у вас:

есть чек с выделенной суммой НДС;

ГСМ приобретается для производственной деятельности;

все приобретаемые ТМЦ передаются на склад;

подотчётные лица оформляют авансовые отчёты с приложением документов, включая приходные ордера и другие.

Налоговики забыли, что счёт-фактура не является единственным документом, подтверждающим право на вычет. Правда, адвокатам пришлось для этого перечитать практику ВАС и КС за 2003 и 2008 годы.

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