Всю недвижимость бизнеса хотят облагать налогом по кадастровой стоимости

Сейчас налог на имущество организаций считают либо по инвентаризационной стоимости, либо по кадастровой (если недвижимость в перечне). Хотят для всей недвижимости сделать налоговую базу от кадастровой стоимости.

Сейчас по кадастру облагают такую недвижимость:

административно-деловые центры и ТЦ;

нежилые помещения для размещения офисов, торговых объектов, объектов общепита и бытового обслуживания;

объекты недвижимости иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в РФ через постоянные представительства;

жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты НЗП, жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения, расположенные на земельных участках для ЛПХ, огородничества, садоводства или ИЖС.

Применение кадастровой стоимости в качестве налоговой базы по налогу для других объектов не предусмотрено, сообщает ФНС в письме от 19.04.2023 № БС-19-21/114@.

Вместе с тем в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» есть предложение по переходу к налогу на имущество организаций по кадастровой стоимости для всех объектов недвижимости.

Для этого необходимы поправки в НК РФ.

Цель такого перехода – выравнивание налоговой нагрузки.