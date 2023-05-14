Хакеры приглашают людей в военкоматы «для уточнения данных»

Мошенники рассылают вредоносные письма якобы с приглашением посетить военкоматы. Предлагают «уточнить персональные данные».
О такой рассылке предупредил Сбер.
На самом же деле в письмах — вирус. При открытии файла может возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры банка.
— Разумеется, военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, поэтому прошу всех наших клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения, — обьяснил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, которого цитирует ТАСС.
Напомним, месяц назад власти приняли федеральный закон с поправками о воинском учете, по которому повестки и сообщения от военкомата могут приходить в электронном виде. Сейчас готовится постановление кабмина, где пропишут, как именно это будет происходить.
Комментарии5
Пётр Пустотачлен картеля
кому верить, Кузнецову или ФЗ ?
Главный бухгалтер
я просто уже поражаюсь самому процессу
Запред Сбера комментирует деятельность военкоматов... Военком комментирует как ПФР работает, ПФР - про ГИБДД рассказы будет писать... Про налоговую из земельного комитета ......
Ни у кого ничего не работает.....
Кто-то на своём компе вирусню подхватил ... - ладно, случается и без военкоматов - в результате банк лопнул
Чё ваще за хня творится?
Natalikr
кому скажут - тому и верьте.
что вы как маленький?
у нас один и тот же вопрос могут два разных чиновника одного ведомства по разному прокомментировать - первый раз что ли? а суд решить по третьему....
Ирина
ХЗ
Главный бухгалтер
прикольно чё....
Вот пришло мне письмо с вирусом. Я его открыл.... мало того что сам "подхватил", так ещё и ВЕСЬ БАНК грохнулся!