Хакеры приглашают людей в военкоматы «для уточнения данных»

Мошенники рассылают вредоносные письма якобы с приглашением посетить военкоматы. Предлагают «уточнить персональные данные».

О такой рассылке предупредил Сбер.

На самом же деле в письмах — вирус. При открытии файла может возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры банка.

— Разумеется, военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, поэтому прошу всех наших клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения, — обьяснил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, которого цитирует ТАСС.

Напомним, месяц назад власти приняли федеральный закон с поправками о воинском учете, по которому повестки и сообщения от военкомата могут приходить в электронном виде. Сейчас готовится постановление кабмина, где пропишут, как именно это будет происходить.