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Общество

Хакеры приглашают людей в военкоматы «для уточнения данных»

Об опасной рассылке предупредил своих клиентов Сбер.
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Мошенники рассылают вредоносные письма якобы с приглашением посетить военкоматы. Предлагают «уточнить персональные данные».

О такой рассылке предупредил Сбер.

На самом же деле в письмах — вирус. При открытии файла может возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры банка.

Разумеется, военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, поэтому прошу всех наших клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения, — обьяснил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, которого цитирует ТАСС.

Напомним, месяц назад власти приняли федеральный закон с поправками о воинском учете, по которому повестки и сообщения от военкомата могут приходить в электронном виде. Сейчас готовится постановление кабмина, где пропишут, как именно это будет происходить.

Комментарии

5
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    военкоматы не рассылают по электронной почте повестки

    кому верить, Кузнецову или ФЗ ?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 47 минут назад

      Главный бухгалтер

      кому верить, Кузнецову или ФЗ ?

      я просто уже поражаюсь самому процессу

      обьяснил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, которого цитирует ТАСС.

      Запред Сбера комментирует деятельность военкоматов... Военком комментирует как ПФР работает, ПФР - про ГИБДД рассказы будет писать... Про налоговую из земельного комитета ......

      Ни у кого ничего не работает.....

      Кто-то на своём компе вирусню подхватил ...  - ладно, случается и без военкоматов - в результате банк лопнул

      Чё ваще за хня творится?

    • Логотип Natali Kr
      Natali Kr 33 минуты назад

      Natalikr

      кому скажут - тому и верьте.

      что вы как маленький? 

      у нас один и тот же вопрос могут два разных чиновника одного ведомства по разному прокомментировать - первый раз что ли? а суд решить по третьему....

    • Логотип IriEro
      IriEro
      33 минуты назад

      Ирина

      кому верить, Кузнецову или ФЗ ?

      ХЗ

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 57 минут назад

    Главный бухгалтер

    На самом же деле в письмах — вирус. При открытии файла может возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры банка.

    прикольно чё....

    Вот пришло мне письмо с вирусом. Я его открыл.... мало того что сам "подхватил", так ещё и ВЕСЬ БАНК грохнулся!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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