Wildberries отрицает, что спрос на дроны вырос в 20 раз

Экономия или жадность... Где грань? История из практики

Порой думая, что экономим на самом деле, мы теряем драгоценное время и возможности. Иногда лучше потратить немного больше, зато быстро получить оплату своих товаров и/или услуг... Ведь если деньги только на бумаге, а не на вашем расчетном счету, то и воспользоваться ими вы можете только в своих мечтах.