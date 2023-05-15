Wildberries отрицает, что спрос на дроны вырос в 20 раз

Об этом пишет «ТАСС».
Издание «Коммерсант» со ссылкой на аналитическую компанию Moneyplace сообщил, что в первом квартале 2023 года Wildberries продал 26,7 тыс. дронов.
— Wildberries не предоставляет Moneyplace своих данных и не сотрудничает с ней. Информация о росте продаж «любительских дронов» (или квадрокоптеров) на Wildberries в 20 раз год к году не соответствует действительности, — сообщили представители маркетплейса.
Недавно на «Клерке» писали, что продажи дронов на маркетплейсах выросли в 20 раз.
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