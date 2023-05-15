🙈Мужу Блиновской тоже предъявили обвинение по уголовной статье

Супруг блогера до недавнего момента проходил по ее делу как свидетель.

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую задержали 27 апреля. Ей предъявили обвинение в неуплате налогов больше чем на 900 млн рублей. Сейчас она пытается обжаловать свой домашний арест.

Супруг Блиновской Алексей до недавнего времени проходил по делу как свидетель. Однако теперь стало известно, что ему тоже предъявили обвинение.

Алексей Блиновский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

По данным следствия, Блиновская, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. Для совершения преступления Блиновская в качестве пособников привлекла своего супруга и «иных неустановленных лиц», пишет Следственный комитет в своем заявлении.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании Блиновскому меры пресечения.

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