51% населения соглашаются бесплатно участвовать в онлайн-марафонах

На инфопродукты от блогеров потратили больше 100 тысяч рублей 27% опрошенных.

43 из 100 опрошенных заявили, что они против участия в любых онлайн-марафонах. Об этом сообщается в телеграм-канале «Авито Работа».

26% участников опроса лояльны к инфопродуктам, 44% - равнодушны, 30% - настроены негативно.

На фоне новостей о задержаниях крупных инфобизнесменов у населения изменились взгляды на онлайн-марафоны.

25% мужчин и 20% женщин стали хуже относиться к таким продуктам.

37% опрошенных раньше участвовали в онлайн-марафонах, из них 53% присоединялись к бесплатным версиям. Сейчас такие «квесты» от блогеров согласились бы пройти только 51%.

Потратили на марафоны больше 100 тыс. рублей 27% участников опроса. 10% выбирали более бюджетные инфопродукты стоимостью до 10 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что супругу основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской предъявили обвинение по уголовной статье. Правоохранители считают, что он помогал блогеру уклоняться от уплаты налогов.