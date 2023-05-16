Компания «Смарт Сервис Лтд» закрыла сделку по покупке KFC в РФ

Сумма сделки составила 100 млн евро. Отечественная компания должна провести ребрендинг ресторанов KFC и сменить название на Rostic’s.

Холдинг AmRest, который управлял ресторанами KFC в России, закрыл сделку по продаже бизнеса компании «Смарт Сервис Лтд». Об этом сообщается на сайте AmRest.

«Смарт Сервис Лтд» за 100 млн евро получила около 215 ресторанов быстрого питания KFC в РФ.

В октябре 2022 года отечественная компания также купила у американского холдинга Yum! Brand 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу.

Новый владелец KFC должен провести ребрендинг 1 тыс. заведений, переименовав их в Rostic’s.

Ранее мы писали, что 25 апреля 2023 года в Москве открылся первый флагманский ресторан Rostic’s. Он работает на месте KFC возле метро Маяковская.