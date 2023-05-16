Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Ведение бизнеса

Компания «Смарт Сервис Лтд» закрыла сделку по покупке KFC в РФ

Сумма сделки составила 100 млн евро. Отечественная компания должна провести ребрендинг ресторанов KFC и сменить название на Rostic’s.
41

Холдинг AmRest, который управлял ресторанами KFC в России, закрыл сделку по продаже бизнеса компании «Смарт Сервис Лтд». Об этом сообщается на сайте AmRest.

«Смарт Сервис Лтд» за 100 млн евро получила около 215 ресторанов быстрого питания KFC в РФ.

В октябре 2022 года отечественная компания также купила у американского холдинга Yum! Brand 70 ресторанов KFC и мастер-франшизу.

Новый владелец KFC должен провести ребрендинг 1 тыс. заведений, переименовав их в Rostic’s.

Ранее мы писали, что 25 апреля 2023 года в Москве открылся первый флагманский ресторан Rostic’s. Он работает на месте KFC возле метро Маяковская.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип innamotors
    innamotors
    Взыскание дебиторской задолженности

    Ох уж эти сроки... Как получить свои же деньги от недобросовестных покупателей?

    Товар или услугу предоставили, а оплату не получили. К сожалению ситуация распространённая. Что делать? Как не потерять честно заработанные деньги?

    Ох уж эти сроки... Как получить свои же деньги от недобросовестных покупателей?
    6
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Новые льготы. Для участников СВО отменят экзамены в ВУЗы

    Депутаты предложили установить образовательные льготы для участников специальной операции. Например отменить для них вступительные экзамены.

    Новые льготы. Для участников СВО отменят экзамены в ВУЗы
    9
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Общество

    Не дам ребенка или кто кому изменил. История о том, что измена — это уже следствие

    Миша изменял Маше. Я знаю, что сейчас суровое справедливое мнение общества, осудит Мишу. Но я попробую объяснить. Обратите внимание не на суждение плохо-хорошо, а последовательность событий.

    Не дам ребенка или кто кому изменил. История о том, что измена — это уже следствие
    2
    30
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Как Клерк.Премиум помогает бухгалтерам работать в два раза быстрее и тратить меньше сил

    Рассказываем про бухгалтера Светлану Петровну и ее обычный день с подпиской. Спойлер: работает она с утра и только до обеда.

    Как Клерк.Премиум помогает бухгалтерам работать в два раза быстрее и тратить меньше сил
    97
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    У участников СВО и членов их семей появится приоритет на работу в госорганах. Новый законопроект

    Сенаторы предлагают установить для участников СВО преимущественное право поступления на работу на государственные и муниципальные унитарные предприятия.

    23
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Обезьяний портфель: одиннадцатый месяц. Правда ли, что кропотливый выбор акций не нужен

    Одиннадцать месяцев назад я составил демо портфель из случайных акций, выбранных с помощью генератора случайных чисел, который имитировал выбор акций обезьянкой с целью развлекательного эксперимента.

    Обезьяний портфель: одиннадцатый месяц. Правда ли, что кропотливый выбор акций не нужен
    114
    Логотип Группа Финансы
    Группа Финансы
    Дробление бизнеса

    Дробление бизнеса: законное и незаконное. Где грань между уходом от налогообложения и законной оптимизацией?

    Сразу ответим на поставленный вопрос: однозначного ответа и, тем более, перечня случаев законной и незаконной налоговой оптимизации нет. Любую ситуацию можно развернуть в нужную сторону. На что будут упирать налоговики, стремясь доказать незаконность дробления?

    Дробление бизнеса: законное и незаконное. Где грань между уходом от налогообложения и законной оптимизацией?
    539
    Логотип Антон Свирякин
    Антон Свирякин
    Налог на имущество

    Налог на имущество для пенсионеров в 2023 году. Кто, когда и сколько должен платить

    Необходимо ли платить пенсионеру налог на имущество? В каком возрасте придется платить этот налог последний раз?

    401
    Читать еще