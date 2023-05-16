⚖️Решение суда: российские блогеры получат 4,5 млн рублей от компании Meta

Суд частично удовлетворил иск группы блогеров. Вместо 18 млн рублей они смогут вернуть за неоказанные рекламные услуги только 4,5 млн рублей.

Мещанский районный суд Москвы обязал американскую компанию Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) выплатить 4,5 млн рублей блогерам за неоказанные рекламные услуги. Об этом пишут «Ведомости».

Блогеры потребовали вернуть потраченные средства на таргетированную рекламу в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, заблокированы в России).

Услуги были оплачены в 2021 году и в начале 2022 года. После 4 марта 2022 года компания отключила жителей РФ от таргетированных сервисов. В исковом заявлении группа блогеров просила вернуть 18 млн рублей, из которых 15 млн – компенсация морального вреда. Суд удовлетворил иск, но частично (дело № 02-0001/2023).

Сегодня мы писали, что Telegram и Facebook выплатили все штрафы по исполнительным производствам. В совокупности они заплатили больше 2 млрд рублей.

В конце 2021 года суд наложил на компанию Meta (запрещена в России) оборотный штраф в размере 1,9 млрд рублей за отказ удалять запрещенный контент.