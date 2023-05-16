⚖️Решение суда: российские блогеры получат 4,5 млн рублей от компании Meta

Мещанский районный суд Москвы обязал американскую компанию Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России) выплатить 4,5 млн рублей блогерам за неоказанные рекламные услуги. Об этом пишут «Ведомости».
Блогеры потребовали вернуть потраченные средства на таргетированную рекламу в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, заблокированы в России).
Услуги были оплачены в 2021 году и в начале 2022 года. После 4 марта 2022 года компания отключила жителей РФ от таргетированных сервисов.
В исковом заявлении группа блогеров просила вернуть 18 млн рублей, из которых 15 млн – компенсация морального вреда. Суд удовлетворил иск, но частично (дело № 02-0001/2023).
Сегодня мы писали, что Telegram и Facebook выплатили все штрафы по исполнительным производствам. В совокупности они заплатили больше 2 млрд рублей.
В конце 2021 года суд наложил на компанию Meta (запрещена в России) оборотный штраф в размере 1,9 млрд рублей за отказ удалять запрещенный контент.
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