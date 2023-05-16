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Банки

Чешские банки стали закрывать счета российских и белорусских клиентов

Creditas, UniCredit Bank и CSOB закрыли счета некоторым россиянам и белорусам, которые живут в Чехии. Пока это не массовое явление.
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О проблеме пишет портал Е15, который цитирует Коммерсант. Согласно данным портала, проблема закрытия счетов коснулась нескольких россиян и белорусов, которые живут в Чехии по студенческой или рабочей визе.

В некоторых банках говорят, что давно применяют специальные процедуры закрытия счетов для неграждан ЕС.

Банк действует, исходя из оценки конкретной ситуации и рисков, которые представляет для него конкретный клиент. Это означает, что в случае аннулирования счета были выявлены определенные риски для банка, — объясняет представитель UniCredit Bank Петр Плочек.

А Creditas говорит, что в банке решили не открывать новые счета для граждан России и аннулировать все рублевые счета еще в прошлом году.

Остальные банки говорят, что действуют строго по законам и россиян или белорусов не дискриминируют.

В апреле на «Клерке» писали о проблеме закрытия счетов россиян на Кипре.

Комментарии

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