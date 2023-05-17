Студентов и стажеров стали в пять раз чаще брать на работу

Молодых соискателей нанимают на государственную службу, приглашают работать в сферы финансов, образования, культуры, красоты и здоровья.

В апреле 2023 года работодатели стали в пять раз чаще нанимать студентов и стажеров, по сравнению с 2022 годом. Такие итоги приводятся в исследовании Работа.ру и СберПодбор (есть в распоряжении «Клерка»).

Сотрудникам без опыта предлагают в 3,3 раза чаще работу в сфере финансов и страхования. Студентов и стажеров ждут на государственной службе, в образовательных и культурных заведениях.

На 64% выросло количество вакансий для молодежи в сфере красоты и здоровья.

— Мы ожидаем, что рост числа вакансий для молодых соискателей в мае продолжится, а также станет больше вакансий для сезонных работ в туристическом секторе, агропроме и сфере обслуживания, — говорит Александр Ветерков, операционный директор сервиса СберПодбор.

В общем, начать учиться и сразу начать нарабатывать практику можно хоть сейчас — просто подумайте, что вам интересно больше всего. Может, кадровый учет?

На Клерке как раз стартовал новый поток курса профпереподготовки для кадровиков с нуля. Вот ссылочка, чтобы узнать больше.