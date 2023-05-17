ФНС жалуется, что ЕС не отвечает на ее запросы. Налоговикам сложно получить информацию о зарубежных счетах россиян

Об этом рассказала начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет на конференции «Налоговая среда 2023. Аспекты финансовой устойчивости», пишет Форбс.
Говорить о прекращении обмена информацией с такими странами рано, считают в ФНС, но получать данные о зарубежных счетах и операциях в зарубежных банках становится очень сложно.
Официально обмен налоговой информацией с Россией прекратили только Латвия, Германия, Австрия, Швейцария, США и Великобритания.
— Если другая страна перестает отвечать и вообще это никак не комментирует — и таких стран большинство — это не дает нам право говорить о том, что с этой страной обмена нет. Потому что завтра они могут ответить на все запросы, — заявила Кадет.
Напомним, что до 1 июня 2023 года россиянам надо отчитаться в ФНС о своих электронных кошельках и счетах за рубежом. Из-за затруднений в обмене информацией с ЕС есть риск стать невольным нарушителем валютного контроля. Об этом эксперты предупреждали еще прошлой осенью.
Комментарии1
Главный бухгалтер
вот читаю статью.... и прямо в каждом предложении можно заменить слова ФНС на налогоплательщик, а страны ЕС - на ФНС. И всё точь-в-точь!
Эти - шлют запросы, эти - молчат....
если наложка перестаёт отвечать и вообще никак не реагирует - это не даёт нам право говорить, что обмена нет. Потому что завтра они могут и ответить!!!
)))))))))))))))))))))))))))))))))