Работодателям выплатят субсидии за трудоустройство ветеранов СВО

Пользоваться льготами могут компании, которые приняли на работу родственников погибших участников спецоперации.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому работодателям положены субсидии за трудоустройство участников СВО. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Граждане, участвовавшие в специальной военной операции (СВО), смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство», - сказано в сообщении.

Субсидии будут выплачиваться с помощью грантов. Они будут рассчитываться так: три минимальных размера оплаты труда + районный коэффициент + сумма страховых взносов x число трудоустроенных.

Постановление распространяется также на найм родственников участников СВО, которые погибли в боевых действиях.