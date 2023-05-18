Сбер обновит дивидендную политику в декабре 2023 года

Банк готовит новую стратегию своего развития до 2026 года. Все это время инвесторам будут платить дивиденды, в том числе и за 2023 год.

В декабре 2023 года Сбербанк представит новую стратегию развития компании до 2026 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента финансов Сбера Тараса Скворцова.

«Неотъемлемой частью этой стратегии будет наша дивидендная политика. Соответственно, с учетом всех планов стратегии мы обозначим четкие параметры, как мы планируем платить дивиденды в период этой стратегии, в том числе за 2023 год», - сообщил Тарас Скворцов.

К концу 2023 года новую стратегию Сбербанка представят всем клиентам и акционерам компании.

Ранее мы писали, что Сбербанк в первом квартале 2023 года заработал рекордные 357,2 млрд рублей.