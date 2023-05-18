Wildberries рекомендовали не принимать быстрых и односторонних изменений в договоры с партнерами

Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) порекомендовал Wildberries резко не менять условия работы и покупки товаров на маркетплейсе. Об этом пишет «Коммерсант».
Маркетплейсу предложили отказаться от быстрых и односторонних изменений в договорах с партнерами и клиентами.
Систематические нарушения могут привести к тому, что рынок e-commerce начнут жестко регулировать. Таких мер добиваются контрагенты онлайн-площадок.
В Wildberries сообщили, что сейчас все изменения в оферту для партнеров вступают в силу через семь дней после их опубликования. Представители маркетплейса активно взаимодействуют с ФАС и готовы договориться об изменениях.
Помимо этого, Wildberries рекомендуют создать процедуру досудебного решения споров.
Компания должна ответить на предложения до 30 мая 2023 года.
С начала 2023 года к ООО «Валдберриз» подали больше 560 исков. За 2022 год эта цифра составляла около 730 заявлений.
Весной 2023 года у Wildberries произошел скандал с собственниками ПВЗ. Компания в одностороннем порядке изменила договор оферты и ввела новую систему штрафов.
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