Wildberries рекомендовали не принимать быстрых и односторонних изменений в договоры с партнерами

ФАС также попросил маркетплейс определить процедуру досудебного рассмотрения споров. Компания изучит предложения до 30 мая 2023 года.

Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) порекомендовал Wildberries резко не менять условия работы и покупки товаров на маркетплейсе. Об этом пишет «Коммерсант».

Маркетплейсу предложили отказаться от быстрых и односторонних изменений в договорах с партнерами и клиентами.

Систематические нарушения могут привести к тому, что рынок e-commerce начнут жестко регулировать. Таких мер добиваются контрагенты онлайн-площадок.

В Wildberries сообщили, что сейчас все изменения в оферту для партнеров вступают в силу через семь дней после их опубликования. Представители маркетплейса активно взаимодействуют с ФАС и готовы договориться об изменениях.

Помимо этого, Wildberries рекомендуют создать процедуру досудебного решения споров.

Компания должна ответить на предложения до 30 мая 2023 года.

С начала 2023 года к ООО «Валдберриз» подали больше 560 исков. За 2022 год эта цифра составляла около 730 заявлений.

Весной 2023 года у Wildberries произошел скандал с собственниками ПВЗ. Компания в одностороннем порядке изменила договор оферты и ввела новую систему штрафов.