У коррупционеров можно забирать и приватизировать жилье, считает Госдума

Новый порядок распространится на объекты, которые поступили в жилищный фонд после начала действия законопроекта.

В первом чтении депутаты приняли законопроект, который разрешает приватизацию конфискованного у коррупционеров жилья. Об этом сказано на сайте Госдумы.

Сейчас суд может конфисковать имущество коррупционеров, если они не смогут подтвердить, что недвижимость, автомобили и ценные бумаги были куплены на законные доходы.

Все денежные средства от реализации такого имущества отправляются в Фонд пенсионного и социального страхования.

Сейчас в казне находится 140 объектов жилого фонда. Их конфисковали из-за правонарушений. Однако не определен порядок их реализации.

Новый законопроект предлагает изымать жилье участников коррупционных дел в порядке, определенном законом о приватизации.

Теперь жилье из государственного жилищного фонда будут приватизировать, если его стоимость в два раза превышает рыночную.

Новый порядок распространится на жилье, которое поступит в жилищный фонд после вступления закона в силу.

Недавно мы писали, что имущество коррупционеров будут продавать на аукционе.

Кстати, об имуществе законопослушных бизнесменов. Вы точно помните, как с ним работать? А если ваш случай — строительный бизнес? Вот классный курс, чтобы всему научиться.