🤔Налоговики считают, что уже совсем близки к переходу на электронную отчетность. Бухгалтеры говорят, что это сказки

Бухгалтеры на УСН делятся, что ФНС вынудила их сдавать отчетность электронно, а удобства в этом немного.

Вчера на Клерке писали, что по данным ФНС, 94% компаний и ИП сдали декларации в электронном виде по итогам 2022 года. Однако у бухгалтеров другое мнение.

— В налоговой так и сказали, что больше принимать в бумажном виде декларацию по УСН не будут, — пишет бухгалтер в чате ФНС в Телеграм.

Кроме того, напоминают бухгалтеры, налоговики только в электронном виде принимают заявление КНД 115057 после перехода на ЕНС. Не прямое ли это побуждение к ЭДО?

Налоговая, впрочем, не особо скрывает, что стремится к общему переходу на ЭДО. Вот только добровольный ли он или добровольно-принудительный, пока все еще непонятно.