Максут Шадаев: реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву. И заработает быстро

Реестр военнообязанных заработает ко времени осеннего призыва в армию, сказал журналистам Максут Шадаев.

— Заработает быстро, я думаю, — добавил министр.

Напомним, закон о новой системе воинского учета Госдума приняла 11 апреля.

Согласно этому закону, власти создадут и будут заполнять специальный реестр воинского учета. Формироваться он будет в автоматизированном режиме. А система оповещения призывников повестками будет в электронном виде.

Кабмин разрабатывает постановление, по которому электронные повестки будут приходить через Госуслуги. А теперь стали известны подробности того, как будет выглядеть реестр военнообязанных.

В нем будет 25 полей, в которые на каждого стоящего на воинском учете соберут паспортные данные, ИНН, телефон, сведения об учебе и работе, судимости и состоянии здоровья.

Это следует из проекта постановления Минцифры.