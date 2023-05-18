Максут Шадаев: реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву. И заработает быстро

Реестр военнообязанных заработает ко времени осеннего призыва в армию, сказал журналистам Максут Шадаев.
— Заработает быстро, я думаю, — добавил министр.
Напомним, закон о новой системе воинского учета Госдума приняла 11 апреля.
Согласно этому закону, власти создадут и будут заполнять специальный реестр воинского учета. Формироваться он будет в автоматизированном режиме. А система оповещения призывников повестками будет в электронном виде.
Кабмин разрабатывает постановление, по которому электронные повестки будут приходить через Госуслуги. А теперь стали известны подробности того, как будет выглядеть реестр военнообязанных.
В нем будет 25 полей, в которые на каждого стоящего на воинском учете соберут паспортные данные, ИНН, телефон, сведения об учебе и работе, судимости и состоянии здоровья.
Это следует из проекта постановления Минцифры.
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