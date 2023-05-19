Сбер откроет дополнительные офисы с исламским банкингом

Банк уже готов запустить специальные финансовые продукты для розничных и корпоративных клиентов.

Сбербанк создал линейку продуктов для работы с розничными и корпоративными клиентами по принципам исламского банкинга. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на управляющего директора по развитию Сбербанка Милану Верхунову.

— В декабре прошлого года в России был открыт первый офис партнерского финансирования, здесь, в Казани. Ожидается, что в ближайшем будущем откроются офисы и в других регионах, — сказала Верхунова.

Также Сбер планирует выйти на рынок с новыми финансовыми инструментами и ждет запуска эксперимента по исламскому финансированию.

В декабре 2022 года Госдума в первом чтении приняла законопроект об исламском банкинге. Особый режим будет работать в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.

Вчера на Клерке писали, что материнский капитал разрешат применять в исламском банкинге. Услугу будут представлять как рассрочку с вознаграждением.