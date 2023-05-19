Банки просят доступ к реестру электронных повесток

Основатели: как найти партнера для запуска бизнеса. И не развалить стартап

В современном бизнесе для успеха нужна команда, поскольку одному человеку для запуска компании может не хватить компетенций. Отсюда возникает потребность в кофаундерах и необходимость в оформлении отношений с ними. Однако многие стартапы разваливаются, потому что сооснователи не могут договориться друг с другом.