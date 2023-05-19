Банки просят доступ к реестру электронных повесток

Национальный совет финансового рынка (НСФР) отправил письмо Минобороны с просьбой разрешить банкам доступ к реестру электронных повесток. Об этом пишет «РБК».
После того, как приняли закон об электронных повестках, у банков пропала возможность проверять не уклоняются ли их клиенты от службы в армии.
Кредитные организации должны отказывать уклонистам в займах. Но без доступа к базе данных это требование выполнить невозможно.
Подобное обращение банков отправят в Минцифры, которое отвечает за реестр военнообязанных.
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