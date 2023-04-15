Путин подписал закон об электронных повестках. Что еще известно о Госуслугах за эту неделю

О том, что Путин подписал новый закон, собщает Интерфакс.
Теперь повестки о призыве на службу или явке в военкомат смогут приходить через Госуслуги.
Портал госуслуг был в центре внимания всю прошедшую неделю. Вот важные новости о нем, которые вы могли пропустить:
- ⚡️⚡️Повестки будут приходить через Госуслуги, уклонистов не будут выпускать за границу и временно лишат водительских прав. Госдума приняла закон в трех чтениях
- Паспорт можно будет не носить с собой, а предъявлять с помощью Госуслуг. Идею поддержал Путин
- На Госуслугах вернули возможность удалять учетную запись