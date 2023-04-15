Путин подписал закон об электронных повестках. Что еще известно о Госуслугах за эту неделю

О том, что Путин подписал новый закон, собщает Интерфакс.

Теперь повестки о призыве на службу или явке в военкомат смогут приходить через Госуслуги.

Портал госуслуг был в центре внимания всю прошедшую неделю. Вот важные новости о нем, которые вы могли пропустить: