Обзоры для бухгалтера

Путин подписал закон об электронных повестках. Что еще известно о Госуслугах за эту неделю

Нашумевший закон об электронных повестках и новой системе воинского учета принят: подпись на нем поставил президент.

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О том, что Путин подписал новый закон, собщает Интерфакс.

Теперь повестки о призыве на службу или явке в военкомат смогут приходить через Госуслуги.

Портал госуслуг был в центре внимания всю прошедшую неделю. Вот важные новости о нем, которые вы могли пропустить:

 

Персонифицированные сведения

❗️Уволенного и вновь принятого работника в персонифицированных сведениях надо указывать один раз

Персонифицированные сведения о физлицах (ПСФЛ) сдают на всех работников, числившихся в отчетном месяце по трудовому договору или работавших по договору ГПХ.

Трудовое право

Компенсацию за задержку зарплаты обяжут платить, даже если она взыскана через суд

За задержку зарплаты положена компенсация по ст. 236 ТК РФ. Но суды обычно трактуют эту норму так: проценты положены только на выплаты, которые работодатель начислил сам. Это изменят.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС обязательно отладят, пообещал Силуанов. А еще поручил ФНС снижать издержки налогоплательщиков

Глава Минфина выступил на расширенном заседании коллегий Минфина России и Минэкономразвития. Рассказал про основные направления работы по налогам и дал поручения подчиненным.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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ЕНП (единый налоговый платеж)

🙄НДФЛ опять предложили вывести из ЕНП. И это опять сделали региональные власти

Переживания по поводу ЕНП продолжают беспокоить губернаторов. В очередной раз внимание властей на страдающие региональный бюджеты обратил губернатор Архангельской области.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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УК РФ

С уголовными делами по налогам может стать чуть больше ясности, и в этом может помочь Генпрокуратура, считают эксперты

За уголовными делами по налоговым преступлениям хотят установить более четкий контроль. Генпрокуратура обсуждает проект нового приказа. Мы спросили у экспертов, что может изменить этот документ.

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