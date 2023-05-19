Летом будет новый рекорд по снижению безработицы

Помощник президента Максим Орешкин заявил, что летом 2023 года безработица снизится до нового рекорда. Об этом пишет «РБК».
Сейчас уровень безработицы в стране составляет 3,5%. Это рекордно низкий показатель в новейшей истории страны.
В первом квартале 2023 года уровень занятости населения увеличился до 61%. В прошлом году этот показатель составлял 59,5%.
Сейчас ситуация на рынке труда заметно изменилась: на 35% предприятий не хватает рабочих.
Эксперты Института экономической политики им. Егора Гайдара выяснили, что в стране дефицит высококвалифицированных кадров.
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