Больше 15 тысяч человек нашли работу по программе субсидирования найма, отчитался Роструд

Сейчас открыто 94 тыс. вакансий от разных работодателей. На работу приглашают слесарей, продавцов, поваров, водителей и инженеров.

С начала 2023 года программа субсидирования найма помогла устроить на работу более 15 тыс. человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Роструда.

В регионы-лидеры по трудоустройству вошли Республики Башкортостан, Татарстан и Омская область.

По программе субсидирования найма могут найти работу молодые специалисты до 30 лет, участники СВО, а также те, кто потерял работу или находится под риском увольненения.

Работодатели по программе могут получить денежную компенсацию – один МРОТ на каждого сотрудника с учетом всех страховых взносов. Выплаты предоставят по истечении одного, трех и шести месяцев работы.

В 2023 году работодатели подали 36 тыс. заявок по программе субсидирования найма.

Сейчас на рынке труда есть 94 тыс. вакансий от разных компаний, посчитал Роструд.

Больше всего востребованы слесари, электромонтеры, продавцы, повара, водители, швеи, электросварщики, трактористы, и инженеры.