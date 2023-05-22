❗ Утвердили инструкцию по сдаче ЕФС-1 и присвоению СНИЛС

Вышла новая инструкция для работодателей по ведению персонифицированного учета.

Приказ Минтруда от 03.04.2023 № 256н опубликован на федеральном портале.

Оформить СНИЛС на нового сотрудника по инструкции положено на следующий день после приема.

Для этого надо направить в СФР анкету АДВ-1, которую подписывает сам сотрудник.

Если сотрудник в командировке или болеет, анкету может подписать работодатель.

В инструкции описано, что что сдать ЕФС-1 можно как электронно,в том числе, через личный кабинет, так и в бумажном виде, в том числе по почте.

Если направлять почтой, то датой сдачи будет день отправки по штемпелю.

Полученные от работодателей сведения ПФР внесет на лицевые счета работников в такие сроки:

по трудовой деятельности и договорам ГПХ (бывшая СЗВ-ТД) – 3 рабочих дня;

по стажу (бывшая СЗВ-СТАЖ) – 1 месяц;

сведения от ФНС (о зарплате, страховых взносах, фиксированных взносах ИП) – 1 месяц.

Кстати, фактически до сих пор СФР еще не разместил информацию о фиксированных взносах ИП за 2022 год.