❗ Утвердили инструкцию по сдаче ЕФС-1 и присвоению СНИЛС

Приказ Минтруда от 03.04.2023 № 256н опубликован на федеральном портале.
Оформить СНИЛС на нового сотрудника по инструкции положено на следующий день после приема.
Для этого надо направить в СФР анкету АДВ-1, которую подписывает сам сотрудник.
Если сотрудник в командировке или болеет, анкету может подписать работодатель.
В инструкции описано, что что сдать ЕФС-1 можно как электронно,в том числе, через личный кабинет, так и в бумажном виде, в том числе по почте.
Если направлять почтой, то датой сдачи будет день отправки по штемпелю.
Полученные от работодателей сведения ПФР внесет на лицевые счета работников в такие сроки:
по трудовой деятельности и договорам ГПХ (бывшая СЗВ-ТД) – 3 рабочих дня;
по стажу (бывшая СЗВ-СТАЖ) – 1 месяц;
сведения от ФНС (о зарплате, страховых взносах, фиксированных взносах ИП) – 1 месяц.
Кстати, фактически до сих пор СФР еще не разместил информацию о фиксированных взносах ИП за 2022 год.
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