Что чиновники и депутаты говорят про шестидневку

Если четырехдневную рабочую неделю еще кое-кто поддерживает, то вот с идеей про шестидневную все не так хорошо.

Сегодня на Клерке писали про идею установить в России шестидневную рабочую неделю, которую предложили Минтруду.

Вот как к идее отнеслись чиновники и депутаты.

— Такие глупые, непродуманные и неконкретные предложения наносят большой вред российской политике, восприятию России в мире, идут на пользу нашим врагам. Сейчас западные СМИ будут говорить о том, что Россия докатилась, предложила шестидневную рабочую неделю, — заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, которую цитирует НСН.

Экономических причин для введения шестидневки сейчас нет, добавил в интервью Радио 1 депутат Госдумы Евгений Федоров.

Вот если на предприятиях будет, например, серьезная нехватка рабочей силы, тогда да, можно будет подумать. Пока же надо помнить, что каждый россиянин имеет право на полноценный отдых.

— Мы таких процессов не наблюдаем, тем более у нас экономика эскспортоориентирована. Нет потребности в (дополнительных – прим.) рабочих руках за исключением некоторых отраслей, например, строительства, но здесь вопрос решается с помощью налаживания миграционных потоков. Пока статистика не показывает необходимость удлинять рабочие дни, – считает депутат.

В Кремле прокомментировали новую идею очень лаконично.

— Нет, никакой [позиции], — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о позиции Кремля по шестидневке.