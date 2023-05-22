Минтруду предложили установить шестидневку

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. Об этом пишут «Известия».
Авторы инициативы считают, что шестидневка поможет повысить прочность экономики в условиях ограничительных мер. Работая больше, можно достигнуть технологического и промышленного прорыва и получить независимость от иностранного влияния.
В «Аванти» напомнили, что в годы Великой Отечественной войны рабочие трудились даже семь дней в неделю.
В Непале и Иране сотрудники работают шесть дней в неделю, а в Бельгии и Турции занятость может доходить до 48 часов в неделю.
30 марта 2023 года Федерация независимых профсоюзов России, наоборот, предложила ввести сокращенную рабочую неделю. Эта мера сможет сохранить рабочие места на рынке труда.
В прошлом году власти активно обсуждали четырехдневную рабочую неделю. Бухгалтеры иногда возвращаются к этой дискуссии в «Красном уголке бухгалтера». писали, что большинство сотрудников хотят работать только четыре дня в неделю.
С 1 июля 2023 четырехдневная рабочая неделя будет установлена в Казахстане.
Комментарии10
Natalikr
а помните.... совсем недавно четырехдневку обсуждали......
Это была самая первая мысль при виде заголовка данной статьи.
все так серьезно?! или, как говорится, это из той же пьесы, что и - "ударим по бездорожью автопробегом...", пятилетку за год и т.п., а в данном случае - по демографической проблеме в стране - трудом на износ. а когда личной жизнью заниматься?))) ведь никто же не сомневается, что у нас самая лучшая медицина в мире, как и самый справедливый суд? она вылечит, подтянет силы, а там рванем и на семидневку) а отличная экология и питание ей в помощь)
ОльгаГлавный бухгалтер
А племена Южной Африки вообще на работу не ходят.
Главный бухгалтер
глупость какая. по моим сведениям большинство работников вовсе не хотят работать!
Артем
Наркотики - зло!! Заканчивайте там прием запрещенки!