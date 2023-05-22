Минтруду предложили установить шестидневку

Авторы инициативы уверены, что только так можно поднять отечественную экономику. Они напомнили, что в период Великой Отечественной войны рабочие трудились без выходных.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. Об этом пишут «Известия».

Авторы инициативы считают, что шестидневка поможет повысить прочность экономики в условиях ограничительных мер. Работая больше, можно достигнуть технологического и промышленного прорыва и получить независимость от иностранного влияния.

В «Аванти» напомнили, что в годы Великой Отечественной войны рабочие трудились даже семь дней в неделю.

В Непале и Иране сотрудники работают шесть дней в неделю, а в Бельгии и Турции занятость может доходить до 48 часов в неделю.

30 марта 2023 года Федерация независимых профсоюзов России, наоборот, предложила ввести сокращенную рабочую неделю. Эта мера сможет сохранить рабочие места на рынке труда.

В прошлом году власти активно обсуждали четырехдневную рабочую неделю. Бухгалтеры иногда возвращаются к этой дискуссии в «‎Красном уголке бухгалтера». писали, что большинство сотрудников хотят работать только четыре дня в неделю.

С 1 июля 2023 четырехдневная рабочая неделя будет установлена в Казахстане.