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Трудовые отношения

Минтруду предложили установить шестидневку

Авторы инициативы уверены, что только так можно поднять отечественную экономику. Они напомнили, что в период Великой Отечественной войны рабочие трудились без выходных.
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Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. Об этом пишут «Известия».

Авторы инициативы считают, что шестидневка поможет повысить прочность экономики в условиях ограничительных мер. Работая больше, можно достигнуть технологического и промышленного прорыва и получить независимость от иностранного влияния.

В «Аванти» напомнили, что в годы Великой Отечественной войны рабочие трудились даже семь дней в неделю.

В Непале и Иране сотрудники работают шесть дней в неделю, а в Бельгии и Турции занятость может доходить до 48 часов в неделю.

30 марта 2023 года Федерация независимых профсоюзов России, наоборот, предложила ввести сокращенную рабочую неделю. Эта мера сможет сохранить рабочие места на рынке труда.

В прошлом году власти активно обсуждали четырехдневную рабочую неделю. Бухгалтеры иногда возвращаются к этой дискуссии в «‎Красном уголке бухгалтера». писали, что большинство сотрудников хотят работать только четыре дня в неделю.

С 1 июля 2023 четырехдневная рабочая неделя будет установлена в Казахстане.

Комментарии

10
  • Логотип Natali Kr
    Natali Kr 49 минут назад

    Natalikr

    а помните.... совсем недавно четырехдневку обсуждали......

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 11 минут назад

      а помните.... совсем недавно четырехдневку обсуждали......

      Это была самая первая мысль при виде заголовка данной статьи.

  • Логотип Astrasol
    Astrasol 47 минут назад

    все так серьезно?! или, как говорится, это из той же пьесы, что и  - "ударим по бездорожью автопробегом...", пятилетку за год и т.п., а в данном случае - по демографической проблеме в стране -  трудом на износ. а когда личной жизнью заниматься?))) ведь никто же не сомневается, что  у нас самая лучшая медицина в мире, как и самый справедливый суд? она вылечит, подтянет силы, а там рванем и на семидневку) а отличная экология и питание ей в помощь)

  • Логотип Lekabuh
    Lekabuh 44 минуты назад

    ОльгаГлавный бухгалтер

    В Непале и Иране сотрудники работают шесть дней в неделю, а в Бельгии и Турции занятость может доходить до 48 часов в неделю.

    А племена Южной Африки вообще на работу не ходят.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 42 минуты назад

    Главный бухгалтер

    большинство сотрудников хотят работать только четыре дня в неделю.

    глупость какая. по моим сведениям большинство работников вовсе не хотят работать!

  • Логотип Artem_P
    Artem_P 28 минут назад

    Артем

    Наркотики - зло!! Заканчивайте там прием запрещенки!

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