Пока трудовые договоры с мобилизованными приостановлены, им дадут материальную помощь

Работодатели будут выплачивать сотрудникам, которые участвуют в СВО, дополнительную материальную помощь. Она будет действовать, пока их трудовой договор приостановлен.

Рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму законопроект, по которому работодатели будут выплачивать материальную помощь мобилизованным сотрудникам и добровольцам. Об этом заявил глава рабочей группы Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

Сейчас работодатель лишен самой возможности делать любые выплаты сотрудникам, приостановившим трудовой договор. Нет способа делать это законно, хотя многие и хотели бы, – говорится в сообщении.

Власти уже приняли больше 130 мер социальной поддержки участников СВО и их семей.