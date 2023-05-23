В России начнут дистанционно признавать иностранные дипломы

Дипломированным специалистам больше не нужно получать бумажные свидетельства. Достаточно загрузить сведения об образовании в личный кабинет на Госуслугах.

С 1 сентября 2023 года начнут признавать дипломы, которые были получены во время обучения в иностранных организациях. Об этом сказано в телеграм-канале правительства.

Вся процедура будет проходить в онлайн-формате.

Сведения об иностранном образовании будут загружаться в электронном виде в личный кабинет на портале Госуслуг. Реестр интегрируют с действующими информационными системами.

Вести реестр зарубежных дипломов будет Рособрнадзор.

Дистанционная проверка сведений об образовании сократит сроки признания иностранных дипломов, а специалистам не нужно получать дополнительные бумажные свидетельства.

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