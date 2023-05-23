💣Проверьте ваши чеки: к физлицам пошло еще больше налоговых проверок. Эксперты об этом предупреждали

В ФНС стали чаще вызывать бизнесменов и физлиц, у которых большие обороты по личным счетам, узнал Телеграм-канал «Банкста». Налоговики, судя по всему, просят рассказать о своих дорогих покупках и подозрительных доходах.

О таких слухах в СМИ на «Клерке» уже писали месяц назад.

Мы решили узнать, насколько это реально, у экспертов — и заодно спросили, кому и чего нужно бояться.

— В свете последних событий с инфобизнесменами жизнь показала, что теперь это не слухи, а наша обыденная реальность, — говорит Антон Свирякин, Эксперт по налогам и GR, Управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО». — Если говорить о «бизнесменах» с большими оборотами по личным счетам, то здесь важно понимать, что категория «большие» слишком оценочна, чтобы делать абсолютные выводы. Скорее всего, подобные слухи – это посыл тем, кто, будучи, например, скромным ИП принимает переводы от граждан за продаваемые товары (работы и услуги) на банковскую карту, которые в последующем не декларирует.

Если деньги перечислены физическому лицу безналичным способом на банковскую карту и при этом, связаны с расчетами за товары, работы, услуги, то должен выдаваться кассовый чек, который сразу опадет в ФНС в режиме онлайн, напомнил Свирякин.

— Далее дело техники – это соотнесение и стыковка выписок физического лица и соответствующей информации о выданных его «бизнесом» кассовых чеках. Для провинившегося бизнесмена это чревато не только доначислениями, но и серьезными санкциями в соответствии со ст. 14.5 КоАП РФ, — заключает эксперт.

О том, что обеление физлиц с большими оборотами на личных счетах не за горами, эксперты предупреждали еще пару недель назад, когда «блогерское» обеление было в самом разгаре. По всей вероятности, этот процесс только начинается.