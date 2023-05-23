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Экономические преступления

Елена Блиновская не явилась на заседание суда

Суд рассматривал вопрос о домашнем аресте блогера.
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Елену Блиновскую задержали по подозрению в отмывании денег и в уклонении от уплаты налогов 27 апреля.

Мерой пресечения блогеру избрали домашний арест, но она обжаловала его. При этом на рассмотрение своей жалобы не явилась.

— Блиновская не явилась в связи с болезнью, — заявил на заседании в Мосгорсуде адвокат блогера Никита Морозов. Его цитирует Агентство городских новостей «Москва».

Согласно условиям домашнего ареста, Блиновской запрещено пользоваться связью, в том числе через третьих лиц, и покидать свое жилье в городском округе Истра.

Обвиняют Блиновскую по ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, бизнесу важно правильно оптимизировать налоги и быть готовым к налоговому контролю.

Особенно осторожными надо быть тем, кто работает с ВЭД. Там возникают дополнительные налоговые риски.

На бесплатном вебинаре Клерка 25 мая разберем:

  1. Типичные налоговые ошибки участников ВЭД.

  2. Какие схемы выявляют налоговые органы чаще всего.

  3. Как правильно спорить с налоговым органом.

  4. Налоговая реконструкция - законно снижаем доначисления и штрафы.

Вот ссылочка, чтобы узнать подробности и записаться, пока еще есть места.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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