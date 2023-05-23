Больше всех бухгалтерам платят в Ижевске, Ярославле, Рязани, Пензе и Липецке

Бухгалтеры стали самыми высокооплачиваемыми работниками в некоторых регионах России. Такие выводы следуют из аналитики SuperJob.

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 45 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения мая.

В Ижевске, Ярославле, Рязани, Пензе и Липецке в топе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии бухгалтеров.

Например, в Ижевске главному бухгалтеру с опытом работы от 3-х лет предлагают зарплату от 70 тыс. руб., в Ярославле — от 70 до 90 тыс. руб., а в Пензе — 60 тыс. руб.

Бухгалтеру в единственном лице в Рязани готовы платить от 65 до 85 тыс. руб., в Липецке специалисту предлагают зарплату от 65 тыс. руб. и удаленный формат работы, а бухгалтер по заработной плате в Рязани может рассчитывать на оплату от 50 тыс. руб.

А сколько платят вам? Вы довольны своей зарплатой?

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