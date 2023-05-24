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IT-компании

546 IT-компаний уже подтвердили аккредитацию. А вы? Успеть надо до 1 июня

Подтвердить аккредитацию надо до 1 июня 2023 года. Пока это сделала только каждая пятая it-компания.
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До 1 июня 2023 года IT-компании должны подать заявление на Госуслугах, напомнили в Минцифры.

Каждая четвертая компания, которая подала заявление, уже получила подтверждение.

Дополнительные сведения нужно предоставить 214 IT-организациям. Если будут несоответствия, компания получит уведомление, чтобы успеть обновить информацию.

Минцифры только начали проверять заявления от 1441 компании.

Сейчас на Госуслугах заполнили форму только 20% из тех, кому нужно подтверждать аккредитацию.

Компании, которые пользуются налоговыми льготами с первого квартала 2023 года, могут не подтверждать аккредитацию.

Недавно на «Клерке» уже писали, что IT-компании, которые не подадут заявление до 1 июня 2023 года, останутся без аккредитации.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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