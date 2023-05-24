Россияне за 14 лет стали набирать почти в два раза больше кредитов. Но это все еще не так много, как в 2017 году

Количество семей с кредитами выросло до 46%. В 2009 году этот показатель составлял только 26%.

Почти в два раза выросла доля тех, у кого в семье есть кредиты. В этом году она составляет 46%, тогда как в 2009 году была только 26%. Об этом сказано на сайте ВЦИОМ.

Максимальный показатель был в 2017 году, тогда займы были у 58% населения.

Сейчас нет ни одного кредита у 51% опрошенных. Один кредитный договор заключили 28%, всего 11% имеют два кредита.

Три займа выплачивают 3% банковских клиентов, а 4% заключили больше трех кредитных договоров.

В 2023 году чаще всего за кредитами обращаются молодые люди 25-44 лет.

Только 29% кредитов приходится на клиентов старше 60 лет. Из них 69% не имеют никаких займов.

Недавно на Клерке писали о статистике, что около 23% семей живет с долгами. Самые крупные из этих долгов – по ипотеке.