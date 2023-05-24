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Налоги, взносы, пошлины

Налоговики отправляют ИП в обучающий тур по ЕНС. Бухгалтеры считают, что за работу ЕНП налоговой надо присвоить награду «Прорыв года»

ФНС предлагает пройти ознакомительный тур по ЕНС. Но только тем, кому уже дали доступ в личный кабинет индивидуального предпринимателя.
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Глава ФНС Даниил Егоров сказал, что 46 млн человек уже могут посмотреть сальдо на ЕНС.

Если налогоплательщик является ИП, то раздел ЕНС в личном кабинете физлица будет открыт одновременно с разделом ЕНС в ЛК ИП.

В телеграм-чате бухгалтеры пишут, что у некоторых уже появился доступ к личным кабинетам ЕНС для ИП.

ФНС предлагает пройти обучающий тур и познакомиться с новой формой учета и уплаты налогов.

Участники чата уже присвоили ФНС символическую награду «Прорыв года». Система ЕНС начинает работать через пять месяцев с момента ее запуска.

Личные кабинеты открыли пока что только для 800 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
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