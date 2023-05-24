ФАС не поддержала сборы с e-commerce в пользу «Почты России»

Дополнительная нагрузка на предпринимателей из области интернет-торговли повлияет и на потребителей. Поэтому ФАС выступает против сборов с рынка e-commerce.

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил «ТАСС», что он не поддерживает лишнюю нагрузку на предпринимателей и потребителей.

— Дополнительные взносы с участников могут ложиться на конечных потребителей, поэтому, конечно, нужно внимательно посмотреть. Лишнюю нагрузку на потребителей мы не поддерживаем, — сказал Максим Шаскольский.

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил законопроект, который поддержит убыточные отделения «Почты России».

Средства будут брать с участников рынка e-commerce. Сбор составит 0,5% от оборота.

Недавно мы писали, что рынок e-commerce не собирается платить налоги в пользу «Почты России».

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов считает, что нововведения могут привести к «критическим» последствиям для рынка интернет-торговли, который пока что находится в стадии инвестиций.