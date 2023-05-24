Сдавать ли корректировку по НДС, если нашли ошибку в книге покупок за 4 квартал 2022? Мнения бухгалтеров разделились

Если сумма налога не занижена, корректировку можно не сдавать, советуют в «Красном уголке бухгалтера».
Некоторые говорят, что если сумма маленькая, то налоговики этого и вовсе не заметят.
Да и вообще, «ИФНС если надо сама запрос пришлёт», пишут коллеги.
Но есть и такое мнение:
— То есть по вашей ошибке сейчас поставщик будет отдуваться. У меня поставщик ошибся с номером, требование пришло мне — вот садиться нужно пояснять, отдуваться, тот править не хочет. Думаю не очень как-то. В любом случае понимаем, что пока к одному знаменателю не приведем данные - будем получать требования с пояснениями.
Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете — непростая задача даже для опытных гуру. Ответственность бухгалтера большая, а ошибка может стоить штрафов, пеней и прочих неприятных историй.
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