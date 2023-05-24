Сдавать ли корректировку по НДС, если нашли ошибку в книге покупок за 4 квартал 2022? Мнения бухгалтеров разделились

Бухгалтер нашла ошибку в книге покупок, номер счёт-фактуры при этом указан неверный, сумма не поменялась. Стоит ли волноваться и уточняться по НДС, спрашивает она у коллег.

Если сумма налога не занижена, корректировку можно не сдавать, советуют в «Красном уголке бухгалтера».

Некоторые говорят, что если сумма маленькая, то налоговики этого и вовсе не заметят.

Да и вообще, «ИФНС если надо сама запрос пришлёт», пишут коллеги.

Но есть и такое мнение:

— То есть по вашей ошибке сейчас поставщик будет отдуваться. У меня поставщик ошибся с номером, требование пришло мне — вот садиться нужно пояснять, отдуваться, тот править не хочет. Думаю не очень как-то. В любом случае понимаем, что пока к одному знаменателю не приведем данные - будем получать требования с пояснениями.

Исправление ошибок в бухгалтерском и налоговом учете — непростая задача даже для опытных гуру. Ответственность бухгалтера большая, а ошибка может стоить штрафов, пеней и прочих неприятных историй.

На бесплатном вебинаре уже завтра разберем:

исправление ошибок в первичных документах с учетом правил ФСБУ 27/2021;

бухгалтерские и налоговые ошибки, которые не нужно исправлять;

ошибки текущего и прошлого периода: порядок исправления в бухгалтерском и налоговом учете;

ответственность за ошибки в бухгалтерском и налоговом учете. Как избежать штрафов.

Чтобы попасть на вебинар, надо просто записаться. Вот ссылочка, чтобы это сделать.