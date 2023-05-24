Долги по зарплате в России составили почти 700 млн рублей

По сравнению с апрелем этот показатель снизился на 7,2%. Больше всего должны на предприятиях обрабатывающих производств.

На 1 мая 2023 года работодатели задолжали 695,5 млн рублей своим сотрудникам. Об этом пишет «ТАСС».

По сравнению с апрелем 2023 года, в мае долги сократились на 7,2% или на 53,6 млн рублей.

За этот год предприятия задолжали 158,3 млн рублей, в 2022 году долги составили 259,5 млн рублей, за прошлые годы работодатели не выплатили еще 277,7 млн рублей.

Больше всего долгов по зарплате накопилось у обрабатывающих производств (47,7%).

Сотрудникам из сфер водоснабжения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений должны 13,9% компаний. Строителям должны 9,6% предприятий.