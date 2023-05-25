🤦Депутат просит налоговую решить проблемы с ЕНС. Говорит, что новая система все усложняет

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин попросил главу ФНС Даниила Егорова объяснить, когда будет решена проблема с оплатой налогов через ЕНС. Об этом пишет «ТАСС».
Предприниматели жалуются: оплата налогов из-за введения ЕНС и ЕНП стала сложной. Кроме того, налоговые инспекторы не готовы корректно отвечать на вопросы бизнеса.
Александр Демин добавил, что уже отправлял запрос в ФНС, но он остался без рассмотрения.
С 1 января 2023 года в стране ввели институт ЕНС для всех налогоплательщиков. Однако личный кабинет ЕНС заработал только через пять месяцев.
24 мая 2023 года Совфед поддержал закон, по которому по которому НДФЛ будут зачислять в бюджет в первую очередь. Из-за введения ЕНС пострадали региональные и муниципальные бюджеты. Им приходилось брать займы, чтобы погасить разрывы.
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