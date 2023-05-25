🤦Депутат просит налоговую решить проблемы с ЕНС. Говорит, что новая система все усложняет

Предприниматели считают, что ЕНС усложняет процедуру уплаты налогов, а инспекторы не готовы их консультировать по вопросам нововведений.

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин попросил главу ФНС Даниила Егорова объяснить, когда будет решена проблема с оплатой налогов через ЕНС. Об этом пишет «ТАСС».

Предприниматели жалуются: оплата налогов из-за введения ЕНС и ЕНП стала сложной. Кроме того, налоговые инспекторы не готовы корректно отвечать на вопросы бизнеса.

Александр Демин добавил, что уже отправлял запрос в ФНС, но он остался без рассмотрения.

С 1 января 2023 года в стране ввели институт ЕНС для всех налогоплательщиков. Однако личный кабинет ЕНС заработал только через пять месяцев.

24 мая 2023 года Совфед поддержал закон, по которому по которому НДФЛ будут зачислять в бюджет в первую очередь. Из-за введения ЕНС пострадали региональные и муниципальные бюджеты. Им приходилось брать займы, чтобы погасить разрывы.