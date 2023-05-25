Иностранные государства перестали делиться с Росфинмониторингом информацией об отмывании денег

Запросы ведомства игнорируются даже теми странами, чьи жители пострадали от отмывания преступных доходов.

Росфинмониторинг перестал получать от иностранных государств информацию об отмывании преступных доходов и финансирования терроризма. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на ведомство.

В настоящее время сталкиваемся с игнорированием запросов и даже направляемой по нашей инициативе информации со стороны некоторых юрисдикций, - сказал представитель финразведки.

24 февраля 2023 года международная группа по борьбе с отмыванием денег приостановила членство РФ в FATF. Тогда же Росфинмониторинг заявил, что это решение политизированное. Оно не повлияет на работу финансовых институтов государства.

23 мая 2023 года издание Bloomberg сообщило, что FATF может включить Россию в «черный» или в «серый» список.