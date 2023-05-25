С самозанятыми начали работать в два раза больше компаний

Работодатели стали обращаться к самозанятым из-за нехватки специалистов. Чаще всего на временную работу нанимают дизайнеров, IT-специалистов, маркетологов и бухгалтеров.

С 2020 года число компаний, которые привлекают к работе самозанятых увеличилось в два раза: с 33% до 57%. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Больше половины работодателей (52%) стали обращаться к самозанятым около года назад.

С начала запуска эксперимента по самозанятости 37% компаний продолжают работать с внешними специалистами.

Сейчас в условиях рекордно низкой безработицы и дефицита кадров в России есть тренд на рост гибкой занятости среди соискателей. Под этим понимаются любые нестандартные формы занятости: непостоянная или неполная занятость, работа с удаленным доступом, аутсорсинг, фриланс и так далее, - рассказала менеджер по продукту направления временной занятости hh.ru Анастасия Катаева.

Чаще всего для решения проектных задач нанимают самозанятых из сферы дизайна (32% компаний), IT (29%), рекрутинга (22%), продаж и бухгалтерии (по 14%).

13% работодателей обращаются к самозанятым, которые оказывают курьерские услуги, выполняют строительные, инженерные и технические работы.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 июля 2020 года. Такие сотрудники самостоятельно платят 4% с доходов от работы с физлицами и 6% - с организациями и ИП. Другие обязательные платежи не предусмотрены.

За 2022 год ФНС насчитала 6,5 млн самозанятых. Их общая выручка составила 125,8 млрд рублей.