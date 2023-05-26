🤔Блогеры Чекалины выплатили долги по налогам

Адвокаты сообщили, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем выплатили все долги по налогам. Это больше 300 млн рублей.

Счета Чекалиных арестовали, а самим блогерам предъявили обвинения в неуплате налогов и отмывании денег еще в марте.

Теперь стало известно, что супруги уплатили свои долги по налогам.

— Долг погасили полностью 3 мая. Так как все счета арестованы, деньги для этого взяли взаймы и полностью оплатили 311 млн, которые были поводом для возбуждения уголовного дела, — цитируют СМИ адвоката блогеров Константина Третьякова.

Уголовное дело еще идет, неясно, как повернется следствие по второй статье обвинения — отмывание денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года легализовали (отмыли) деньги, добытые преступным путем, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США. Этим, по мнению следователей, супруги замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.