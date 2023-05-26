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Зарплата

Надо ли включать НДФЛ с начисленной, но не выплаченной зарплаты в уведомление?

Бухгалтеры запутались, как правильно.
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— НДФЛ с начисленной, но не выплаченной зарплаты не включаем в уведомление? Был выплачен аванс и НДФЛ с него 25 апреля и больше выплат не было. Начисления есть, окончательный расчет, — спрашивает Екатерина в Красном уголке бухгалтера.

Включать надо в уведомление суммы по НДФЛ за период с 23 апреля по 22 мая, с выплаченной, конечно, зарплаты, отвечают коллеги.

Вот главное, что надо помнить: для НДФЛ нет начисления дохода, если не было его выплаты.

Расчет зарплаты — один из самых сложных участков бухучета, а специалистам по нему платят больше остальных.

Вопросы появляются у всех и всегда, не только в неожиданных ситуациях вроде ковидных субсидий или расчетов при призыве на воинскую службу. Выучить все подводные камни расчета зарплаты невозможно.

Но можно вооружиться теорией, чтобы наработать практику.

Например, на курсах профессиональной передподготовки «Клерка» можно освоить профессию практически с нуля. Здесь можно посмотреть бесплатный урок, чтобы понять, подходит ли вам курс.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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