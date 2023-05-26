Надо ли включать НДФЛ с начисленной, но не выплаченной зарплаты в уведомление?

— НДФЛ с начисленной, но не выплаченной зарплаты не включаем в уведомление? Был выплачен аванс и НДФЛ с него 25 апреля и больше выплат не было. Начисления есть, окончательный расчет, — спрашивает Екатерина в Красном уголке бухгалтера.

Включать надо в уведомление суммы по НДФЛ за период с 23 апреля по 22 мая, с выплаченной, конечно, зарплаты, отвечают коллеги.

Вот главное, что надо помнить: для НДФЛ нет начисления дохода, если не было его выплаты.

Расчет зарплаты — один из самых сложных участков бухучета, а специалистам по нему платят больше остальных.

Вопросы появляются у всех и всегда, не только в неожиданных ситуациях вроде ковидных субсидий или расчетов при призыве на воинскую службу. Выучить все подводные камни расчета зарплаты невозможно.

Но можно вооружиться теорией, чтобы наработать практику.