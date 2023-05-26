👀Егоров вынес «китайское предупреждение» общепиту. Говорит, что обеление могут усилить

Кафе и рестораны могут не пытаться прятать выручку, налоговики все равно все видят, сказал глава ФНС.

Даниил Егоров присутствовал на заседании совета регионов «Опоры России» и так высказался по поводу обеления общепита:

— Не сочтите за неуважение, но мы видим компании, которые не показывают выручку в общепите. Мы далеки от того, что очень бы мечтали открывать главу «Налоговый контроль» Налогового кодекса в этой части, но иначе будет неравная конкуренция. Поэтому будем считать это последним китайским предупреждением, — цитирует Егорова РБК.

Напомним, «обелять» предприятия общепита ФНС планомерно начала в 2021 году. Тогда стартовалотраслевой проект ФНС России «Общественное питание», главная цель которого — борьба с сокрытием выручки предприятиями общественного питания. И таким образом, легализация этой отрасли, уход ее от налоговых схем.

Вероятно, усилий налоговиков по этому проекту не совсем достаточно, потому что «схематоз» предприятий общепита продолжается. Не так давно на Клерке писали о довольно громком деле, где теневые площадки подключали рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт.