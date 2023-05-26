Блогеры могли бы избежать уголовки, если бы правильно структурировали бизнес. Адвокат рассказал, как

Налоговый адвокат Иван Кузнецов рассказал, какие у блогеров были варианты структуры бизнеса с деловой целью, подходящие под их систему работы.

Обо всех громких уголовных делах блогеров (часть которых обвиняется в дроблении бизнеса) можно почитать по тегу блогерство.

Итак, вариант первый — как можно было разделить бизнес законно. Перейти на ОСН, но сохранить ИП. НДФЛ 15% у ИП, меньше, чем 20% налога на прибыль, не придется платить себе зарплату или выплачивать дивиденды. Несмотря на сверхдоход, определенные расходы у блогеров есть, но тут все индивидуально и существенные вычеты по НДС не получить.

Второй вариант. Зарегистрировать АНО ДПО и получить льготу по НДС (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ) и налогу на прибыль (п.1 ст. 284.1. НК РФ). Получение образовательной лицензии сложности не вызовет, а вот наличие в штате 15 работников и соблюдение требования о 90% доходе от образовательной деятельности для 0% по налогу на прибыль может быть проблемой: как минимум, придется разделять образовательную и рекламную деятельность.

Плюс вопрос вывода денег с НКО, плюс отчеты в Минюст, плюс «скрепные» риски включения в реестр иноагентов за демонстрацию высокого уровня жизни вместо подвига и страданий.

Наконец, можно было бы подумать и над иными вариантами, в том числе теми, которые до 2022 года могли бы обеспечить законный вывод денег из РФ. Но не подумали. И это проблема не только нескольких десятков российских блогеров, заключает эксперт.