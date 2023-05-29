Организация грузоперевозки из Казахстана в Узбекистан считается услугой в РФ и облагается НДС 20%

Для НДС имеет значение место реализации услуг. В торговых отношениях организаций из стран ЕАЭС для этой цели надо ориентироваться на Протокола, который является приложением № 18 к договору о ЕАЭС от 29.05.2014.

Минфин в письме от 04.04.2023 № 03-07-13/1/29612 рассмотрел ситуацию, когда российская фирма оказывает экспедиторские услуги казахстанской компании (по организации перевозки груза по ж/д).

Груз везут из Казахстана в Узбекистан. Но место реализации такой услуги будет России (по месту нахождения исполнителя услуг). Основание – подпункт 5 пункта 29 протокола.

При этом ставку 0% применять нельзя, потому что для услуг по организации перевозок грузов за пределами РФ она не предусмотрена.

Поэтому ставка НДС по таким услугам будет 20%.