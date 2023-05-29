Анатолий Аксаков: национальную криптобиржу не будут создавать

Вместо нее в стране появятся правила для работы организаций с криптовалютами. Им будет легче обходить санкции, избегать кибератак и поддерживать конкуренцию.

В России отказались от идеи создать национальную криптобиржу. Профильный комитет Госдумы планирует написать правила для отдельных структур, которые могут работать с криптовалютой.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитете Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Он предположил, что против национальной биржи криптовалют будет проще принять санкции и ограничить международные расчеты. Поэтому будут создаваться новые организации по работе с криптой.

Эту концепция поддерживает Минфин.

Криптовалюту планируют применять в трансграничных расчетах, в том числе для обхода санкций. Отдельным структурам будет проще это сделать. Это снизит риск кибератак и повысит конкуренцию.

Для таких криптобирж создадут экспериментально-правовые режимы. Ими управлять будет Центробанк.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов рассказал, что скорее всего это будут организации, которые начнут оказывать помощь экспортерам и импортерам в проведении расчетов с цифровыми валютами.

В 2022 году Госдума занялась проектом поправок для создания в России национальной криптобиржи.