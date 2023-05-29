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Платежные системы

UnionPay обогнал Visa по объему транзакций

Пользователи карт с UnionPay в 2022 году совершили транзакций на 16,227 млрд долларов. Их объем вырос до 40,3%, тогда как на платежную систему Visa пришлось только 38,78% рынка.
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В 2022 году транзакции по дебетовым картам UnionPay выросли до 40,03%. Это больше, чем у платежной системы Visa, на которую пришлось только 38,78% рынка. Так пишут «Известия» со ссылкой на исследование Nilson Report.

Пользователи карт Visa провели операций на 14,109 млрд долларов. Тогда как держатели карт с китайской платежной системой – на 16,227 млрд долларов.

Транзакции с использованием дебетовых карт Visa составили 63,91% всех платежей, а у UnionPay – 75,12%.

В 2021 году на рынке доля Visa была чуть больше – 39,53%, против 38,68% у UnionPay.

С 10 марта 2022 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт, которые выпустили российские банки. Тогда же вырос спрос на карты с платежной системой UnionPay.

В апреле 2022 года UnionPay отказалась сотрудничать с банками, которые попали под санкции. Тогда же иностранные онлайн-магазины начали блокировать платежи по таким картам.

Сейчас только семь банков могут выпускать карты с китайской платежной системой.

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Воу 

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