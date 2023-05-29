К концу 2023 года доходы населения вырастут на 5,4%, а зарплаты почти на 11%

Средняя зарплата будет 71 тыс. рублей, а в 2026 году она превысит 87 тыс. рублей. Таких показателей ожидает Минэкономразвития.

Размер средней заработной платы превысит 71 тыс. рублей. Она вырастет почти на 11%. Вместе с низкой инфляцией реальных доходы увеличатся на 5,4%. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

По итогам 2023 года инфляция будет 5,3%, безработица останется на низком уровне – 3,5%, а экономика страны вырастет на 1,2%.

В 2024 году рост ВВП ускорится до 2%, а инфляция после перестройки производств и логистических цепочек составит 4%.

Минэкономразвития ожидает, что в 2026 году размер средних зарплат превысит 87 тыс. рублей.

Сейчас средняя зарплата по стране составляет около 63 тыс. рублей.