«Абрау-Дюрсо» увеличит дивиденды до 35% от прибыли

Инвесторы получат на 10% больше дивидендов. В «Абрау-Дюрсо» считают, что акционеров нужно уважать, даже в ущерб темпам роста компании.

Совет директоров «Абрау-Дюрсо» предложил выделить 35% от прибыли на выплату дивидендов. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на основного акционера компании Бориса Титова.

Акционеров надо уважать, поэтому - может, и в ущерб темпам роста - в конце концов я согласился. Уверен, что сможем найти средства для развития другими способами, - заявил Борис Титов.

Выплату дивидендов увеличат с 25% до 35% от прибыли компании.

По результатам первого квартала 2023 года инвесторы получат 601,7 млн рублей или по 6,14 рублей за одну акцию.

По итогам 2022 года совет директоров «Абрау-Дюрсо» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 18,6 млн рублей или 0,19 рублей на акцию. Остаток будет нераспределенным.

Компания «Абрау-Дюрсо» производит игристые вина, которые экспортируются более чем в 19 стран. Семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова – основной акционер.