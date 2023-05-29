В июне рабочая неделя будет короткой, напомнил Роструд

Следующие длинные выходные будут только с 4 по 6 ноября. Они приурочены ко Дню народного единства.

12 июня отмечается День России, поэтому в 2023 году выходные продлятся с 10 по 12 июня включительно. Рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня, и продлится четыре дня. Об этом сообщается в телеграм-канале Роструда.

Работать в выходной день можно только с письменного согласия сотрудника (согласно ст. 113 ТК РФ). Для этого работодателю понадобиться издать соответствующий приказ.

В праздники могут работать сотрудники, чья работа связана с неотложными ремонтными или погрузочно-разгрузочными работами, с обслуживанием населения.

Выйти на работу в праздники или выходные придется, если введут военное положение или ЧП. А также если понадобится устранить последствия аварий, катастроф и несчастных случаев.

В нерабочие дни работодатель не имеет права снижать зарплату тем, кто получает оклад.

Сотрудники со сдельной оплатой труда за нерабочие дни получают дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливают в коллективном договоре, соглашении или в локальном нормативном акте.