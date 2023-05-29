Селлеры перестают выкупать собственные товары на Wildberries

Число «самовыкупов» уменьшилось на 70%, после того как маркетплейс запустил систему мониторинга. Теперь конкуренция между поставщиками будет честной, а покупателей перестанут вводить в заблуждение фейковые отзывы.

После того как Wildberries начал отслеживать и пресекать «серые» схемы продвижения товаров, число выкупов продавцами собственных товаров уменьшилось на 70%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Онлайн-платформа продолжает тестировать разработанные программистами компании новые алгоритмы, позволяющие отслеживать и пресекать "серые" схемы продвижения на платформе, в том числе так называемые самовыкупы, - рассказали в Wildberries.

Также представители маркетплейса сообщили, что большинство поставщиков работают честно и не завышают свой рейтинг.

Как только специальная программа замечает подозрительную активность и «самовыкупы», информация передается администраторам маркетплейса. Продавцу могут сделать предупреждение или выписать штраф.

Покупка товаров у самих себя запрещена правилами Wildberries и договором-офертой. Такие действия приводят большому количеству фейковых отзывов на товары, что вводит покупателей в заблуждение.

«Самовыкупы» нарушают принципы конкуренции. Малый и средний бизнес, который работает честно, несет убытки.

В марте 2023 года Wildberries раскрыл нелегальную схему продвижения селлеров. Они покупали неофициальную рекламу у телеграм-бота, из-за чего маркетплейс потерял около 650 млн рублей.